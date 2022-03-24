Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Ему сейчас не до сборной.
The Athletic / Автор неизвестен
Кепа Аррисабалага уже давно даже не мечтает о роли основного вратаря в "Челси".
Сейчас испанец уверенно сидит "под" Эдуаром Менди, появляясь только в кубковых матчах.
Само собой, про вызов в сборную (за которую он успел сыграть 11 матчей) Кепа может забыть.
Однако, футболист абсолютно не расстроен этим фактом.
Игрок уже отправился на Багамы, а компанию ему составила "Мисс Испания 2020" Андреа Мартинес.
Пара официально объявила о своих отношениях в начале этого года.
Прежде, чем начать карьеру модели, Андреа занималась баскетболом.
Красотка уже балует своих фанатов снимками из отпуска.
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