Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате

Кепа Аррисабалага уже давно даже не мечтает о роли основного вратаря в "Челси".

Сейчас испанец уверенно сидит "под" Эдуаром Менди, появляясь только в кубковых матчах.

Само собой, про вызов в сборную (за которую он успел сыграть 11 матчей) Кепа может забыть.

Однако, футболист абсолютно не расстроен этим фактом.

Игрок уже отправился на Багамы, а компанию ему составила "Мисс Испания 2020" Андреа Мартинес.

Пара официально объявила о своих отношениях в начале этого года.

Прежде, чем начать карьеру модели, Андреа занималась баскетболом.

Красотка уже балует своих фанатов снимками из отпуска.