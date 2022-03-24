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Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате

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Ему сейчас не до сборной.

Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате

The Athletic / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Кепа Аррисабалага уже давно даже не мечтает о роли основного вратаря в "Челси".

Сейчас испанец уверенно сидит "под" Эдуаром Менди, появляясь только в кубковых матчах.

Само собой, про вызов в сборную (за которую он успел сыграть 11 матчей) Кепа может забыть.

Однако, футболист абсолютно не расстроен этим фактом.

Игрок уже отправился на Багамы, а компанию ему составила "Мисс Испания 2020" Андреа Мартинес.

Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате - изображение 1

Пара официально объявила о своих отношениях в начале этого года.

Прежде, чем начать карьеру модели, Андреа занималась баскетболом.

Красотка уже балует своих фанатов снимками из отпуска.

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В статье: Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
24.03.2022 в 13:08
А как же Марина Грановская??? Старушка попала под санкции Аррисабалаги?
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