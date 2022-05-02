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Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО

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По стопам Хлывнюка.

Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО

instagram.com/antytila_official

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно известный британский певец Эд Ширан выпустил видеоработу на песню 2step, которая была снята в Киеве еще до войны.

Спустя несколько дней появилась новая версия этой композиции - теперь уже к вокалу Эда добавился вокал Тараса Тополи из группы "Антитела".

Как и коллега Андрей Хлывнюк, Тарас сейчас находится в рядах ВСУ, что не помешало ему найти время для короткого видеоряда.

Стоит послушать - получилось действительно круто!

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В статье: война с Россией
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