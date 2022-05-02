Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
По стопам Хлывнюка.
instagram.com/antytila_official
Не так давно известный британский певец Эд Ширан
Спустя несколько дней появилась новая версия этой композиции - теперь уже к вокалу Эда добавился вокал Тараса Тополи из группы "Антитела".
Как и коллега Андрей Хлывнюк, Тарас сейчас находится в рядах ВСУ, что не помешало ему найти время для короткого видеоряда.
Стоит послушать - получилось действительно круто!
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