Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО

Вчера сборная Украины не оставила шансов соперникам из Шотландии, победив 3:1 на "Хэмпден-Парке".

Важным фактором победы был исключительный настрой наших футболистов.

Как никогда раньше, игроки ощущали, что играют не для себя, а за защитников Украины и за всех украинцев.

И это действительно так.

Даже на боевых позициях под Харьковом наши военные следили за событиями в матче сборных.

Вот как реагировали воины "Ахиллес" и "Гуцул" на гол Ярмоленко.