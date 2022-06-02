Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
Эта победа для них!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Украины не оставила шансов соперникам из Шотландии, победив 3:1 на "Хэмпден-Парке".
Важным фактором победы был исключительный настрой наших футболистов.
Как никогда раньше, игроки ощущали, что играют не для себя, а за защитников Украины и за всех украинцев.
И это действительно так.
Даже на боевых позициях под Харьковом наши военные следили за событиями в матче сборных.
Вот как реагировали воины "Ахиллес" и "Гуцул" на гол Ярмоленко.
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