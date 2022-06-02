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Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО

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Эта победа для них!

Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера сборная Украины не оставила шансов соперникам из Шотландии, победив 3:1 на "Хэмпден-Парке".

Важным фактором победы был исключительный настрой наших футболистов.

Как никогда раньше, игроки ощущали, что играют не для себя, а за защитников Украины и за всех украинцев.

И это действительно так.

Даже на боевых позициях под Харьковом наши военные следили за событиями в матче сборных.

Вот как реагировали воины "Ахиллес" и "Гуцул" на гол Ярмоленко.

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В статье: Национальная сборная Украины война с Россией
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