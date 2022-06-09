Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
Красивая история.
Kevin Mazur/Getty Images for Warner Bros. Discovery
Уже никому не нужно лишний раз напоминать, во что сейчас превратился некогда славный город Мариуполь под обстрелами рашистов.
Мама 19-летнего Миши тоже понимала, что в городе нельзя оставаться. Однако, сын не хотел уезжать из дома ни в какую.
Тогда женщина придумала историю о встрече с кумиром сына Джоном Синой. Конечно, уже в Голландии Миша расстроился, что встреча не состоялась и начал понимать, что это была неправда.
Однако, сам екс-рестлер и актёр узнал об этой истории и решил прилететь в Нидерланды, чтобы встретиться с парнем. Спасибо огромное Джону за большое сердце.
Популярное сейчас
- Министр обороны Украины – о поставках оружия, ежедневных потерях ВСУ и тактике российской армии
- Украинская артиллерия накрыла российскую бронегруппу, также в Кадиевке сгорела база вагнеровцев
- Шапаренко стал лучшим, а Мудрик – худшим. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Ирландией
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:06 Украинские Арестович: Россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке
- 23:50 Украинские "Визового режима еще нет". Данилов объяснил, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину
- 23:31 Украинские Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС