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Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО

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Красивая история.

Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО

Kevin Mazur/Getty Images for Warner Bros. Discovery

UA-Футбол
Новина українською

Уже никому не нужно лишний раз напоминать, во что сейчас превратился некогда славный город Мариуполь под обстрелами рашистов.

Мама 19-летнего Миши тоже понимала, что в городе нельзя оставаться. Однако, сын не хотел уезжать из дома ни в какую.

Тогда женщина придумала историю о встрече с кумиром сына Джоном Синой. Конечно, уже в Голландии Миша расстроился, что встреча не состоялась и начал понимать, что это была неправда.

Однако, сам екс-рестлер и актёр узнал об этой истории и решил прилететь в Нидерланды, чтобы встретиться с парнем. Спасибо огромное Джону за большое сердце.

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В статье: война с Россией
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