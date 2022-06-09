Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО

Уже никому не нужно лишний раз напоминать, во что сейчас превратился некогда славный город Мариуполь под обстрелами рашистов.

Мама 19-летнего Миши тоже понимала, что в городе нельзя оставаться. Однако, сын не хотел уезжать из дома ни в какую.

Тогда женщина придумала историю о встрече с кумиром сына Джоном Синой. Конечно, уже в Голландии Миша расстроился, что встреча не состоялась и начал понимать, что это была неправда.

Однако, сам екс-рестлер и актёр узнал об этой истории и решил прилететь в Нидерланды, чтобы встретиться с парнем. Спасибо огромное Джону за большое сердце.