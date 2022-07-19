Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома

Жительница Винницы Дарья поделились трогательными фото со своей свадьбы – за день до этого в ее дом детства попала российская ракета.

Однако девушка решила не отменять роспись.

Она сфотографировалась в свадебном платье и с букетом невесты на фоне развалин дома.

Историей Дарии поделилась менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко в Facebook.

"Это – винничанка Дария. За день до свадьбы в ее дом детства попала российская ракета.

Сначала пара хотела упразднить роспись, но потом решили, что врагу точно не удастся ни запугать нас, ни отобрать планы и будущее.

Они могут разбомбить Счастье. Они могут расстрелять Мечту. Но ВОЛЮ убить им не удастся», – написала менеджер.