Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
Но свадьба все-таки состоялась
Фотограф Demianiv/Facebook
Жительница Винницы Дарья поделились трогательными фото со своей свадьбы – за день до этого в ее дом детства попала российская ракета.
Однако девушка решила не отменять роспись.
Она сфотографировалась в свадебном платье и с букетом невесты на фоне развалин дома.
Историей Дарии поделилась менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко в Facebook.
"Это – винничанка Дария. За день до свадьбы в ее дом детства попала российская ракета.
Сначала пара хотела упразднить роспись, но потом решили, что врагу точно не удастся ни запугать нас, ни отобрать планы и будущее.
Они могут разбомбить Счастье. Они могут расстрелять Мечту. Но ВОЛЮ убить им не удастся», – написала менеджер.
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