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Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома

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Но свадьба все-таки состоялась

Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома

Фотограф Demianiv/Facebook

Новина українською

Жительница Винницы Дарья поделились трогательными фото со своей свадьбы – за день до этого в ее дом детства попала российская ракета.

Однако девушка решила не отменять роспись.

Она сфотографировалась в свадебном платье и с букетом невесты на фоне развалин дома.

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Историей Дарии поделилась менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко в Facebook.

"Это – винничанка Дария. За день до свадьбы в ее дом детства попала российская ракета.

Сначала пара хотела упразднить роспись, но потом решили, что врагу точно не удастся ни запугать нас, ни отобрать планы и будущее.

Они могут разбомбить Счастье. Они могут расстрелять Мечту. Но ВОЛЮ убить им не удастся», – написала менеджер.

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Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома - изображение 3
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В статье: война с Россией
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