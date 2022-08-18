Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
Все-таки остаются?
instagram.com/roksana_mali7
Будущее Руслана Малиновского остается очень туманним.
Слухи связывают украинского полузащитника с рядом команд АПЛ, с которыми, если верить инсайдерам, уже ведутся переговоры.
Однако, похоже, сам футболист не горит желанием менять обстановку.
Жена игрока Роксана рассказала, что пара только-только заехала в собственный дом в Бергамо.
"Мы купили дом в Бергамо два года назад. Только сейчас все готово и мы заехали в него. Потихоньку я разбираюсь с коробками.
Для меня нет ничего важнее за семью и карьеру Руслана. Если он не сможет остаться в "Аталанте", он должен будет найти другое решение. Конечно, нам обидно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста", - написала Роксана в своем инстаграме.
Также стоит отметить, что год назад Роксана запустила в Бергамо свой бизнес - модное ателье в центре города.
Судя по всему, Руслан и его семья намерены оставаться в Италии.
Вопрос только в том, что думают на этот счет в "Аталанте".
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