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Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо

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Все-таки остаются?

Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо

instagram.com/roksana_mali7

UA-Футбол
Новина українською

Будущее Руслана Малиновского остается очень туманним.

Слухи связывают украинского полузащитника с рядом команд АПЛ, с которыми, если верить инсайдерам, уже ведутся переговоры.

Однако, похоже, сам футболист не горит желанием менять обстановку.

Жена игрока Роксана рассказала, что пара только-только заехала в собственный дом в Бергамо.

"Мы купили дом в Бергамо два года назад. Только сейчас все готово и мы заехали в него. Потихоньку я разбираюсь с коробками.

Для меня нет ничего важнее за семью и карьеру Руслана. Если он не сможет остаться в "Аталанте", он должен будет найти другое решение. Конечно, нам обидно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста", - написала Роксана в своем инстаграме.

Также стоит отметить, что год назад Роксана запустила в Бергамо свой бизнес - модное ателье в центре города.

Судя по всему, Руслан и его семья намерены оставаться в Италии.

Вопрос только в том, что думают на этот счет в "Аталанте".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский вТренде
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
18.08.2022 в 20:09
У Малиновского последний год контракта, и судя по первому матчу Малиновскому уготовано место на лавке, причем он уже не первый запасной как раньше, не знаю почему Гасперини так резко охладел к Руслану, Руслану самому надо решать что делать дальше, продолжать бороться за место в основе в Аталанте или перейти в клуб АПЛ, где тоже будет непросто, особенно в Тоттенхэме, где играют сильные футболисты во всех линиях.
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