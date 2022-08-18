Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо

Будущее Руслана Малиновского остается очень туманним.

Слухи связывают украинского полузащитника с рядом команд АПЛ, с которыми, если верить инсайдерам, уже ведутся переговоры.

Однако, похоже, сам футболист не горит желанием менять обстановку.

Жена игрока Роксана рассказала, что пара только-только заехала в собственный дом в Бергамо.

"Мы купили дом в Бергамо два года назад. Только сейчас все готово и мы заехали в него. Потихоньку я разбираюсь с коробками.

Для меня нет ничего важнее за семью и карьеру Руслана. Если он не сможет остаться в "Аталанте", он должен будет найти другое решение. Конечно, нам обидно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста", - написала Роксана в своем инстаграме.

Также стоит отметить, что год назад Роксана запустила в Бергамо свой бизнес - модное ателье в центре города.

Судя по всему, Руслан и его семья намерены оставаться в Италии.

Вопрос только в том, что думают на этот счет в "Аталанте".