Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Да, да, дочь Майкла уже давно выросла.
instagram.com/gemowen_1
Еще не так давно Майкл Оуэн зажигал на английских полях (и не только).
А сейчас главная звезда семьи - дочь футболиста Джемма.
19-летняя красотка - звезда популярного в Великобритании реалити-шоу "Остров Любви", где она вместе со своим бойфрендом Лукой Бишем, заняла второе место.
На днях пара опубликовала видео в тик-токе, где появились в футболке "Тоттенхэма", за который болеет молодой человек Джеммы.
Конечно же, соцсети тут же взорвались шутками про второе место и статус неудачников у "шпор".
Впрочем, вряд ли сама девушка сильно расстроилась.
У нее более двух миллионов подписчиков в инстаграме, свою любовь она нашла - что еще нужно от реалити-шоу про отношения?
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