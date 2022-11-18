Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
Красиво жить не запретить
instagram.com/casemiro
Чемпионат мира уже стучиться в наши двери - мир замер в ожидании праздника.
А вот Каземиро решил ничего не ждать и начать праздновать заранее.
Звезда сборной Бразилии сделал подарок себе и жене - по роскошному суперкару.
Себе полузащитник МЮ прикупил Rolls-Royce Wraith Black Badge за 270 тысяч долларов.
А жену Анну порадовал внедорожником Bentley Bentayga за 230 тысяч.
Стоит напомнить, что зарплата Каземиро в Манчестере - 350 тысяч фунтов в неделю (около 410 тысяч долларов).
При этом игрок еще и сэкономил, приобретя не новый Rolls-Royce.
Неплохой заряд позитивных эмоций накануне старта мирового первенства.
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