 Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО

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Красиво жить не запретить

Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО

instagram.com/casemiro

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира уже стучиться в наши двери - мир замер в ожидании праздника.

А вот Каземиро решил ничего не ждать и начать праздновать заранее.

Звезда сборной Бразилии сделал подарок себе и жене - по роскошному суперкару.

Себе полузащитник МЮ прикупил Rolls-Royce Wraith Black Badge за 270 тысяч долларов.

Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО - изображение 1

А жену Анну порадовал внедорожником Bentley Bentayga за 230 тысяч.

Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО - изображение 2

Стоит напомнить, что зарплата Каземиро в Манчестере - 350 тысяч фунтов в неделю (около 410 тысяч долларов).

При этом игрок еще и сэкономил, приобретя не новый Rolls-Royce.

Неплохой заряд позитивных эмоций накануне старта мирового первенства.

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В статье: Каземиро вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Мурзік Васильович (Київ)
18.11.2022 в 11:59
Роллс-Ройс і Бентлі - це не суперкари, це роскішні автівки. Суперкари це потужні Феррарі чи Ламборгіні
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