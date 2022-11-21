Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО

Первис Эступиньян - одна из главных звезд сборной Эквадора.

Защитник, выступающий за Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби, уже привлек внимание ведущих эвропейских клубов.

А вчера он провел все 90 минут в матче-открытии чемпионата мира, в котором его сборная разнесла Катар.

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