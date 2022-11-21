Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
У пары есть повод для праздника
instagram.com/irinacarabali
Первис Эступиньян - одна из главных звезд сборной Эквадора.
Защитник, выступающий за Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби, уже привлек внимание ведущих эвропейских клубов.
А вчера он провел все 90 минут в матче-открытии чемпионата мира, в котором его сборная разнесла Катар.
Знакомимся с красоткой-девушкой игрока Ириной.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес – Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Последний в году тур УПЛ и много-много Мундиаля. Расписание футбола на 21 - 27 ноября
- Старт Чемпионат мира, успех сборной Украины U-19, два матча УПЛ. Главные новости за 20 ноября
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
21.11.2022 в 11:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн