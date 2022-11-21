 Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО

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(1 голосов)

У пары есть повод для праздника

Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО

instagram.com/irinacarabali

UA-Футбол
Новина українською

Первис Эступиньян - одна из главных звезд сборной Эквадора.

Защитник, выступающий за Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби, уже привлек внимание ведущих эвропейских клубов.

А вчера он провел все 90 минут в матче-открытии чемпионата мира, в котором его сборная разнесла Катар.

Знакомимся с красоткой-девушкой игрока Ириной.

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В статье: Национальная сборная Эквадора вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
21.11.2022 в 11:19
Потужна дама ))
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