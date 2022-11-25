Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Накликал на себя гнев Симеоне
instagram.com/magui_corceiro
Вчера Жоау Фелиш открыл счет своим голам на мировых первенствах, внеся свой вклад в победу Португалии над Ганой.
Больше всех этому голу радовалась девушка игрока Маргарида.
Сейчас Жоау герой, но совсем недавно он вляпался в неприятную историю - и все из-за своей второй половинки.
В прошлом месяце испанские СМИ активно обсуждали день рождения яркой блондинки, на котором присуствовал и Фелиш.
Ничего криминального, но это было сразу после вылета "Атлетико" из Лиги чемпионов.
И на множестве видео и фото в соцсетях португалец абсолютно не выглядел расстроенным командными неудачами.
Впрочем, его можно понять - рядом с такой красоткой забываешь обо всем.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- С голом через себя от Ришарлисона. Бразилия – Сербия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Зеленский: Скоро будут весомые новости по оружию от партнеров
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО