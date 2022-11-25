 Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО

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Накликал на себя гнев Симеоне

Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО

instagram.com/magui_corceiro

UA-Футбол
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Вчера Жоау Фелиш открыл счет своим голам на мировых первенствах, внеся свой вклад в победу Португалии над Ганой.

Больше всех этому голу радовалась девушка игрока Маргарида.

Сейчас Жоау герой, но совсем недавно он вляпался в неприятную историю - и все из-за своей второй половинки.

В прошлом месяце испанские СМИ активно обсуждали день рождения яркой блондинки, на котором присуствовал и Фелиш.

Ничего криминального, но это было сразу после вылета "Атлетико" из Лиги чемпионов.

И на множестве видео и фото в соцсетях португалец абсолютно не выглядел расстроенным командными неудачами.

Впрочем, его можно понять - рядом с такой красоткой забываешь обо всем.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Evginarius (Чернігів)
25.11.2022 в 10:28
страшне
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