Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
Ищем ее сегодня на трибунах
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Сегодня вечером сборная Австралии попробует закрепиться в статусе открытия чемпионата мира и оказать сопротивление сборной Аргентины в 1/8 финала.
Джейсон Каммингс редко получает минуты на полях Катара, чаще поддерживая свою команду с лавки запасных.
Куда ярче себя проявляет его вторая половинка.
Операторы и фотографы регулярну выцепляют на трибунах эффектную блондинку в футболке форварда "Сентрал Кост Маринерс".
Да - это и есть Ханна.
Возможно, увидим ее в кадре и сегодня.
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