Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО

Сегодня вечером сборная Австралии попробует закрепиться в статусе открытия чемпионата мира и оказать сопротивление сборной Аргентины в 1/8 финала.

Джейсон Каммингс редко получает минуты на полях Катара, чаще поддерживая свою команду с лавки запасных.

Куда ярче себя проявляет его вторая половинка.

Операторы и фотографы регулярну выцепляют на трибунах эффектную блондинку в футболке форварда "Сентрал Кост Маринерс".

Да - это и есть Ханна.

Возможно, увидим ее в кадре и сегодня.