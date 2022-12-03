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Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО

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Ищем ее сегодня на трибунах

Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО

instagram.com/hannahdoigx

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня вечером сборная Австралии попробует закрепиться в статусе открытия чемпионата мира и оказать сопротивление сборной Аргентины в 1/8 финала.

Джейсон Каммингс редко получает минуты на полях Катара, чаще поддерживая свою команду с лавки запасных.

Куда ярче себя проявляет его вторая половинка.

Операторы и фотографы регулярну выцепляют на трибунах эффектную блондинку в футболке форварда "Сентрал Кост Маринерс".

Да - это и есть Ханна.

Возможно, увидим ее в кадре и сегодня.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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