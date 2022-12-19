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Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО

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Все звезды собрались в Катаре

Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Финал чемпионата мира - одно из главных событий года.

Неудивительно, что на трибунах во время матча Аргентины и Франции собралось немало знаменитостей, и не толко футбольных.

Впрочем, знаменитого шеф-повара Нусрета Гекче вряд ли можно назвать нефутбольным человеком - в его ресторанах буквально не протолкнуться от футболистом самой разной степени известности.

Видимо, сам популярный мясник тоже посчитал себя персоной номер один, а потому смело пошел к Лионелю Месси сразу после церемонии награждения.

Но аргентинец демонстративно проигнорировал желание (довольно навязчивое) сделать общее фото или видео.

Кадр с этим моментом тут же разлетелся по соцсетям, вызвав бурное обсудение поведения турецкой звезды.

Однако, без "трофея" Нусрет мероприятие не покинул - сделал общее видео с Ди Марией.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
19.12.2022 в 15:41
Це хто?
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