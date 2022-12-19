Месси проигнорировал желание знаменитого шеф-повара сфотографироваться вместе. ВИДЕО

Финал чемпионата мира - одно из главных событий года.

Неудивительно, что на трибунах во время матча Аргентины и Франции собралось немало знаменитостей, и не толко футбольных.

Впрочем, знаменитого шеф-повара Нусрета Гекче вряд ли можно назвать нефутбольным человеком - в его ресторанах буквально не протолкнуться от футболистом самой разной степени известности.

Видимо, сам популярный мясник тоже посчитал себя персоной номер один, а потому смело пошел к Лионелю Месси сразу после церемонии награждения.

Messi'nin Nusret'e karşı olan tavırları sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/zHvkx71qOW — Haber (@Haber) December 19, 2022

Но аргентинец демонстративно проигнорировал желание (довольно навязчивое) сделать общее фото или видео.

Кадр с этим моментом тут же разлетелся по соцсетям, вызвав бурное обсудение поведения турецкой звезды.

Однако, без "трофея" Нусрет мероприятие не покинул - сделал общее видео с Ди Марией.