"Путин, иди на**й". Селезнев на стиле похвастался новым свитером - ФОТО
Селя на стиле
instagram.com
37-летний украинский форвард Евгений Селезнев своеобразно выразил свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину.
На фотографии, которой Селезнев поделился в Instagram, Евгений одет в свитер с надписью "putin idi na**й".
Отметим, что официально Селезнев является игроком "
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ding31
03.01.2023 в 22:46
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