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"Путин, иди на**й". Селезнев на стиле похвастался новым свитером - ФОТО

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Обновлено
(1 голосов)

Селя на стиле

"Путин, иди на**й". Селезнев на стиле похвастался новым свитером - ФОТО

instagram.com

Новина українською

37-летний украинский форвард Евгений Селезнев своеобразно выразил свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину.

На фотографии, которой Селезнев поделился в Instagram, Евгений одет в свитер с надписью "putin idi na**й".

Отметим, что официально Селезнев является игроком "Миная", однако будущее егов клубе остается под большим вопросом. В нынешнем сезоне Селезнев на поел не выходил, с командой он не тренируется, а главный тренер команды отказался говорить о будущем футболиста.

"Путин, иди на**й". Селезнев на стиле похвастался новым свитером - ФОТО - изображение 1

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (1)
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ding31
03.01.2023 в 22:46
Военкомам на заметку. Доброволец нарисовался))
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