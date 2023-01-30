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Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО

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(1 голосов)

Как не Миранчук, так Головин

Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО

om.fr

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский постепенно обживается в новой стране и в новой команде.

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут в важном матче против "Монако".

Однако, темой для обсуждения внезапно стала не игра Руслана.

В сети появились фото, на которых полузащитник "Марселя" запечатлен с росийским игроком "монегасков" Головиным.

Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО - изображение 1

Вопрос, уместно ли обниматься с представителем страны-агрессора, задали в комментариях в инстаграме жены Руслана Роксаны.

"Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок Монако просто поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же, позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело высказываться публично или нет, нам это безразлично. А вот Ваша реакция нас удивляет. Руслан с первого дня войны прославляет Украину в Европе, один из немногих!!! Также мы собираем огромные средства на помощь нашему народу. Напрашивается вывод, что вы предатель. Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, будут оскорблять просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать", - написала Роксана.

Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО - изображение 2

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В статье: Руслан Малиновский Марсель вТренде
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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
30.01.2023 в 16:11
Много кто у нас с первых дней войны (а некоторые и чуть раньше ) прославляють Україну в Європі .
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velbag (Полтава)
30.01.2023 в 15:51
це ж малиновський.не здивувався б,якби він ще й відсо.ав у козломордого прямо на полі
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