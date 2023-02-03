  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Ее бойфренд стал одноклубником Мудрика

Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО

instagram.com/valucervantes

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" продолжает взривать трансферные бомбы с новым руководством.

В последний день трансферного окна "синие" все же оформили переход Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 121 миллион евро.

В Англию чемпион мира приедет не один, а с группой поддержки: девушкой Валентиной и дочерью Оливией.

Несмотря на достаточно юный возраст, пара вместе с 2019-го года и вместе воспитывают ребенка.

Сегодня знакомимся с 22-летней красоткой, которая покорила сердце аргентинской звезды.

По теме
yellow-arrow
Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
yellow-arrow
Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
yellow-arrow
Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига вТренде Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
03.02.2023 в 11:11
селіконова лялька ))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде