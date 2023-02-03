Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Ее бойфренд стал одноклубником Мудрика
instagram.com/valucervantes
"Челси" продолжает взривать трансферные бомбы с новым руководством.
В последний день трансферного окна "синие" все же оформили переход Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 121 миллион евро.
В Англию чемпион мира приедет не один, а с группой поддержки: девушкой Валентиной и дочерью Оливией.
Несмотря на достаточно юный возраст, пара вместе с 2019-го года и вместе воспитывают ребенка.
Сегодня знакомимся с 22-летней красоткой, которая покорила сердце аргентинской звезды.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
- Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022
- Экс-вингер молодежной сборной Украины сменил клуб в Литве
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
03.02.2023 в 11:11
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн