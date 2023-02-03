Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО

"Челси" продолжает взривать трансферные бомбы с новым руководством.

В последний день трансферного окна "синие" все же оформили переход Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 121 миллион евро.

В Англию чемпион мира приедет не один, а с группой поддержки: девушкой Валентиной и дочерью Оливией.

Несмотря на достаточно юный возраст, пара вместе с 2019-го года и вместе воспитывают ребенка.

Сегодня знакомимся с 22-летней красоткой, которая покорила сердце аргентинской звезды.