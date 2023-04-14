Мудрик, Зинченко и Шевченко побывали на концерте Океана Эльзы в Лондоне. ФОТО
Конечно же, с фотоотчетом
instagram.com/andriyshevchenko
Вчера в лондонском Альберт-холле прошел благотворительный концерт коллектива "Океан Эльзы" в рамках тура в поддержку Украины.
Конечно же, такое мероприятие не могли пропустить украинские звезды, которые сейчас находятся в английской столице.
Андрей Шевченко, Александр Зинченко и Михаил Мудрик посетили концерт и сфотографировались вместе с вокалистом коллектива Святославом Вакарчуком.
"Большое спасибо "Океану Єльзы" за отличный концерт, это была действительно потрясающая атмосфера! И спасибо всем украинцам, кто пришел поддержать фандрайзинговый концерт в рамках #HelpforUkrainetour вчера вечером в Альберт-холле", - написал в своем инстаграме Шевченко.
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