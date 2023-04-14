Мудрик, Зинченко и Шевченко побывали на концерте Океана Эльзы в Лондоне. ФОТО

Вчера в лондонском Альберт-холле прошел благотворительный концерт коллектива "Океан Эльзы" в рамках тура в поддержку Украины.

Конечно же, такое мероприятие не могли пропустить украинские звезды, которые сейчас находятся в английской столице.

Андрей Шевченко, Александр Зинченко и Михаил Мудрик посетили концерт и сфотографировались вместе с вокалистом коллектива Святославом Вакарчуком.