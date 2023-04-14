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Мудрик, Зинченко и Шевченко побывали на концерте Океана Эльзы в Лондоне. ФОТО

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Конечно же, с фотоотчетом

Мудрик, Зинченко и Шевченко побывали на концерте Океана Эльзы в Лондоне. ФОТО

instagram.com/andriyshevchenko

UA-Футбол
Новина українською

Вчера в лондонском Альберт-холле прошел благотворительный концерт коллектива "Океан Эльзы" в рамках тура в поддержку Украины.

Конечно же, такое мероприятие не могли пропустить украинские звезды, которые сейчас находятся в английской столице.

Андрей Шевченко, Александр Зинченко и Михаил Мудрик посетили концерт и сфотографировались вместе с вокалистом коллектива Святославом Вакарчуком.

"Большое спасибо "Океану Єльзы" за отличный концерт, это была действительно потрясающая атмосфера! И спасибо всем украинцам, кто пришел поддержать фандрайзинговый концерт в рамках #HelpforUkrainetour вчера вечером в Альберт-холле", - написал в своем инстаграме Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко вТренде Михаил Мудрик
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