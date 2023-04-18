Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО

Деле Алли уже давно весьма условно интересуется футболом.

Карьера некогда новой английской звезды стремтительно катится в пропасть и даже в "Бешикташе" он более не нужен.

А вот в заголовках желтой прессы фамилия Алли встречается все чаще.

Не так давно игрока заметили в компании с "веселящим газом", а позже сеть и вовсе облетело фото спортсмена в кровати с несколькими девушками.

Последнее, кажется, привело к ссоре с "основной" девушкой Деле.

Модель Синди Кимберли - популярная модель и звезда соцсетей (7 миллионов подписчиков в инстаграме).

Сообщается, что красотка рванула в США, а несколько часов назад сама модель опубликовала ряд откровенных фото.

На одном из кадром девушка демонстрирует грудь на камеру.

Похоже, это сигнал для футболиста, который должен взяться за ум - иначе может потерять такое сокровище.

Впрочем, для самой Синди такие яркие фотки - норма.