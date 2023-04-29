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Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО

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Модель дразнит поклонников

Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО

instagram.com/magui_corceiro

UA-Футбол
Новина українською

Жоау Фелиш, как и Михаил Мудрик, пока не может помочь "Челси" остановить катастрофическое падение команды.

Впрочем, португальцу вряд ли стоит расстраиваться - ведь за его настроение отвечает роскошная девушка-модель.

Вчера Маргарида в своем инстаграме опубликовала подборку фото в нижнем белье.

Неудивительно, что в комментариях полно комплиментов на любой вкус от восторженных фанатов.

С ними сложно не согласиться.

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В статье: Челси (Лондон) вТренде Жоау Фелиш
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