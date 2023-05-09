Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО

Илкай Гюндоган - ключевой исполнитель в футболе Пепа Гвардиолы и один из лидеров "Манчестер Сити".

Сегодня капитан "горожан" выведет команду на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом".

Весной футболист получил мощный позитивный импульс - стал отцом сына Каиса.

А ми знакомимся с очаровательной Сарой - роскошной женой и источником силы звезды "Сити".