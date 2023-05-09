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Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО

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Сегодня ее супруг сразиться с Реалом

Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО

instagram.com/sarabenamira

UA-Футбол
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Илкай Гюндоган - ключевой исполнитель в футболе Пепа Гвардиолы и один из лидеров "Манчестер Сити".

Сегодня капитан "горожан" выведет команду на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом".

Весной футболист получил мощный позитивный импульс - стал отцом сына Каиса.

А ми знакомимся с очаровательной Сарой - роскошной женой и источником силы звезды "Сити".

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В статье: Илкай Гюндоган Манчестер Сити вТренде
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