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Загадали желание щуке. Усик и Шевченко сходили на рыбалку - ВИДЕО

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Загадали одно желание

Загадали желание щуке. Усик и Шевченко сходили на рыбалку - ВИДЕО

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) вместе с легендой украинцсого футбола Андреем Шевченко выбрались на рыбалку.

Рассказали о том, что споймали щуку.

Усик: "Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, загадывали желание. Много желаний загадали. Сейчас проверим…"

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Шевченко: "Только одно загадали".

Усик: "Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. То ли сказка все".

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В статье: Андрей Шевченко Александр Усик
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