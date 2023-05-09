Загадали желание щуке. Усик и Шевченко сходили на рыбалку - ВИДЕО
Загадали одно желание
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) вместе с легендой украинцсого футбола Андреем Шевченко выбрались на рыбалку.
Рассказали о том, что споймали щуку.
Усик: "Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, загадывали желание. Много желаний загадали. Сейчас проверим…"
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Шевченко: "Только одно загадали".
Усик: "Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. То ли сказка все".
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