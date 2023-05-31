Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО

Георгий Цитаишвили вряд ли может записать себе в актив сезон в составе "Леха".

Экс-футболист "Динамо" выпал из состава и концовку чемпионата провел на скамейке.

Зато на личном фронте все прекрасно.

Игрок сыград свадьбу со своей второй половинкой Софией.

На эффектную церемонию собралось немало людей.

Звездой вечера была Тина Кароль, а среди гостей присутствовал даже защитник московского "Динамо" (выступает в аренде за "Бохум") Иван Ордец.

Причина появления бывшего игрока сборной Украины проста: невеста - дочь агента Ордеца Эдуарда Мурзы.