Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Покончил с холостяцкой жизнью
instagram.com/giotsitaishvili11
Георгий Цитаишвили вряд ли может записать себе в актив сезон в составе "Леха".
Экс-футболист "Динамо" выпал из состава и концовку чемпионата провел на скамейке.
Зато на личном фронте все прекрасно.
Игрок сыград свадьбу со своей второй половинкой Софией.
На эффектную церемонию собралось немало людей.
Звездой вечера была Тина Кароль, а среди гостей присутствовал даже защитник московского "Динамо" (выступает в аренде за "Бохум") Иван Ордец.
Причина появления бывшего игрока сборной Украины проста: невеста - дочь агента Ордеца Эдуарда Мурзы.
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