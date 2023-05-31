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Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО

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Покончил с холостяцкой жизнью

Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО

instagram.com/giotsitaishvili11

UA-Футбол
Новина українською

Георгий Цитаишвили вряд ли может записать себе в актив сезон в составе "Леха".

Экс-футболист "Динамо" выпал из состава и концовку чемпионата провел на скамейке.

Зато на личном фронте все прекрасно.

Игрок сыград свадьбу со своей второй половинкой Софией.

Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО - изображение 1

На эффектную церемонию собралось немало людей.

Звездой вечера была Тина Кароль, а среди гостей присутствовал даже защитник московского "Динамо" (выступает в аренде за "Бохум") Иван Ордец.

Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО - изображение 2

Причина появления бывшего игрока сборной Украины проста: невеста - дочь агента Ордеца Эдуарда Мурзы.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили вТренде
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