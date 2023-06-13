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Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО

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Вечеринка в Манчестере продолжается

Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Манчестер до сих пор празднует победу "Сити" в Лиге чемпионов.

После чемпионского парада по улицам города, футболисты отправились в ночной клуб, где продолжили отдыхать.

Особого внимания заслуживают наряды некоторых спортсменов.

Так Эрлинг Холанд и Джек Грилиш появились на мероприятии в пижамах от Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов.

Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 1

Разница только в цветах: норвежец был в золоте, тогда как британец выбрал черный цвет.

Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 2

На их фоне очень "заурядно" выглядели их товарищи по команде, которые выбрали более "классические" варианты.

Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 3Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 4Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 5Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 6Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО - изображение 7
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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити вТренде
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