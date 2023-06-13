Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО

Манчестер до сих пор празднует победу "Сити" в Лиге чемпионов.

После чемпионского парада по улицам города, футболисты отправились в ночной клуб, где продолжили отдыхать.

Особого внимания заслуживают наряды некоторых спортсменов.

Так Эрлинг Холанд и Джек Грилиш появились на мероприятии в пижамах от Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов.

Разница только в цветах: норвежец был в золоте, тогда как британец выбрал черный цвет.

На их фоне очень "заурядно" выглядели их товарищи по команде, которые выбрали более "классические" варианты.

ВСЕ ФОТО: BackGrid