Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
Вечеринка в Манчестере продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер до сих пор празднует победу "Сити" в Лиге чемпионов.
После чемпионского парада по улицам города, футболисты отправились в ночной клуб, где продолжили отдыхать.
Особого внимания заслуживают наряды некоторых спортсменов.
Так Эрлинг Холанд и Джек Грилиш появились на мероприятии в пижамах от Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов.
Разница только в цветах: норвежец был в золоте, тогда как британец выбрал черный цвет.
На их фоне очень "заурядно" выглядели их товарищи по команде, которые выбрали более "классические" варианты.
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