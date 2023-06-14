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Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО

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Как всегда прекрасна

Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО

Фото - instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Сезон в УПЛ закончен и футболисты могут спокойно отдыхать.

Впрочем, не только для спортсменов наступило время отпусков.

Телеведущая Даша Бондарь отработала полный сезон в команде "Шахтера".

Теперь, пока муж Валерий в сборной, красотка отдыхает в Турции.

Откуда уже бомбардирует фанатов яркими фото.

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В статье: Валерий Бондарь вТренде Даша Савина
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