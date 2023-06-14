Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Как всегда прекрасна
Фото - instagram.com/savinadasha
Сезон в УПЛ закончен и футболисты могут спокойно отдыхать.
Впрочем, не только для спортсменов наступило время отпусков.
Телеведущая Даша Бондарь отработала полный сезон в команде "Шахтера".
Теперь, пока муж Валерий в сборной, красотка отдыхает в Турции.
Откуда уже бомбардирует фанатов яркими фото.
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