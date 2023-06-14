Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО

Сезон в УПЛ закончен и футболисты могут спокойно отдыхать.

Впрочем, не только для спортсменов наступило время отпусков.

Телеведущая Даша Бондарь отработала полный сезон в команде "Шахтера".

Теперь, пока муж Валерий в сборной, красотка отдыхает в Турции.

Откуда уже бомбардирует фанатов яркими фото.