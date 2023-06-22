Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО

Сегодня стало известно, что Артем Шабанов возвращается в УПЛ.

После вояжа по Польще и Венгрии, футболист подписал контракт с новичком "Полесьем".

Вместе с игроком возвращается и его жена Юлия.

Наслаждаемся красотой девушки и завидуем Артему.