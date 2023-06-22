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Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО

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Семейство Шабановых возвращается в Украину

Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО

instagram.com/yulianna_shabanova_

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что Артем Шабанов возвращается в УПЛ.

После вояжа по Польще и Венгрии, футболист подписал контракт с новичком "Полесьем".

Вместе с игроком возвращается и его жена Юлия.

Наслаждаемся красотой девушки и завидуем Артему.

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