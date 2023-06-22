Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Семейство Шабановых возвращается в Украину
instagram.com/yulianna_shabanova_
Сегодня стало известно, что Артем Шабанов возвращается в УПЛ.
После вояжа по Польще и Венгрии, футболист подписал контракт с новичком "Полесьем".
Вместе с игроком возвращается и его жена Юлия.
Наслаждаемся красотой девушки и завидуем Артему.
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