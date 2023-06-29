Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
Переезжать не придется
instagram.com/sophiaaemelia
Вчера стало известно, что Кай Хаверц променял общество Михаила Мудрика в "Челси" на компанию Александра Зинченко в "Арсенале".
Большой плюс подобного перехода - не нужно переезжать, город остается тот же самый.
Определенно радуется этому обстоятельству и девушка игрока София.
Футболист сам признается, что именно вторая половинка помогла ему справится со сложными временами и адаптироваться в Англии.
Модный блогер (почти 400 тысяч фолловеров в инстаграме) уже пустила корни в Лондоне и не желала менять прописку.
Именно это и называют одной из причин перехода спортсмена именно в стан "канониров".
Сегодня мы знакомимся поближе с красоткой.
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