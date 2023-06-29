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Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО

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Переезжать не придется

Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО

instagram.com/sophiaaemelia

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что Кай Хаверц променял общество Михаила Мудрика в "Челси" на компанию Александра Зинченко в "Арсенале".

Большой плюс подобного перехода - не нужно переезжать, город остается тот же самый.

Определенно радуется этому обстоятельству и девушка игрока София.

Футболист сам признается, что именно вторая половинка помогла ему справится со сложными временами и адаптироваться в Англии.

Модный блогер (почти 400 тысяч фолловеров в инстаграме) уже пустила корни в Лондоне и не желала менять прописку.

Именно это и называют одной из причин перехода спортсмена именно в стан "канониров".

Сегодня мы знакомимся поближе с красоткой.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Кай Хавертц вТренде
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