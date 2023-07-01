  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Роман Григорчук получил новый статус

Новости
(3 голосов)

Удивительно приятная новость пришла в семью Григорчуков

Роман Григорчук получил новый статус

Фото: ФК Черноморец

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Прекрасного настроения для главного тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука и его жены Алины добавила новость о неординарном событии в жизни их дочери Евгении, которая проживает в Риге. Вчера она родила двойню - мальчика и девочку, ставших первенцами. Выражаясь футбольной терминологией, своеобразный "дубль" был зафиксирован в роддоме соседствующей со столицей Латвии Юрмалы.

Теперь Роман и Алина Григорчук приобрели новый статус - дедушки и бабушки, с чем их и новоиспеченную маму искренне поздравляем!

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
yellow-arrow
Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
yellow-arrow
Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
наварін (Київ)
01.07.2023 в 18:25
Нехай ростуть здорові. На втіху дідові.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.07.2023 в 17:59
Вітання!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде