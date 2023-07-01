Роман Григорчук получил новый статус

Прекрасного настроения для главного тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука и его жены Алины добавила новость о неординарном событии в жизни их дочери Евгении, которая проживает в Риге. Вчера она родила двойню - мальчика и девочку, ставших первенцами. Выражаясь футбольной терминологией, своеобразный "дубль" был зафиксирован в роддоме соседствующей со столицей Латвии Юрмалы.

Теперь Роман и Алина Григорчук приобрели новый статус - дедушки и бабушки, с чем их и новоиспеченную маму искренне поздравляем!