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Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО

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Однако, есть один нюанс

Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО

instagram.com/jackgrealish

UA-Футбол
Новина українською

У Джека Грилиша долгая и сложная история отношений с алкоголем.

Был даже момент, когда казалось, что талантливый футболист "Астон Виллы" покотился по наклонной и спустил талант на тусовках.

Джек сумел взять себя в руки, стать звездой своего родного клуба и за рекордные деньги перейти в "Манчестер Сити", с которым выиграл требл в этом сезоне.

А вот на праздновании успеха манкунианцев мир снова увидел немного старого-доброго Джека.

Фото Грилиша, который заливал в себя весь алкоголь, который попадался ему под руку, облетели весь интернет.

Позже хавбек умудрился вляпаться в еще одну неприятную историю, когда папарацци поймали его пьяным на Ибице.

Потому никто не удивился новости о том, что футболист решил построить бар в своем роскошном особняке почти за 8 миллионов долларов.

Удивляться пришлось позже, ведь в этом баре подавать будут полезные шоты из ростков пшеницы и смузи со спирулиной.

Очевидно, это скорее для невесты спортсмена Саши Этвудд, которая любит тренироваться дома и следит за своим питанием.

Ну а Джек, похоже, все-таки умеет держать свои слабости под контролем и выпускать их наружу только в моменты, когда они не вредят делу.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити Джек Грилиш вТренде
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