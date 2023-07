Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО

У Джека Грилиша долгая и сложная история отношений с алкоголем.

Был даже момент, когда казалось, что талантливый футболист "Астон Виллы" покотился по наклонной и спустил талант на тусовках.

Джек сумел взять себя в руки, стать звездой своего родного клуба и за рекордные деньги перейти в "Манчестер Сити", с которым выиграл требл в этом сезоне.

А вот на праздновании успеха манкунианцев мир снова увидел немного старого-доброго Джека.

Фото Грилиша, который заливал в себя весь алкоголь, который попадался ему под руку, облетели весь интернет.

Jack Grealish on his celebrations after the treble:



"I don't think it is a party boy thing. I would never sit here and lie to you and say 'Yeah, I don't drink and I don't party' because I do but then there's so many people that will come here and say to you 'I don't do this, … pic.twitter.com/TffjHUdcLO