Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО

У Джека Грилиша долгая и сложная история отношений с алкоголем.

Был даже момент, когда казалось, что талантливый футболист "Астон Виллы" покотился по наклонной и спустил талант на тусовках.

@JackGrealish1 had a great night, opposite my apartment in the wonderful tenerife pic.twitter.com/CDecFX80kw — Briony King (@brionyking0913) June 14, 2015

Джек сумел взять себя в руки, стать звездой своего родного клуба и за рекордные деньги перейти в "Манчестер Сити", с которым выиграл требл в этом сезоне.

А вот на праздновании успеха манкунианцев мир снова увидел немного старого-доброго Джека.

Фото Грилиша, который заливал в себя весь алкоголь, который попадался ему под руку, облетели весь интернет.

Jack Grealish on his celebrations after the treble:



"I don't think it is a party boy thing. I would never sit here and lie to you and say 'Yeah, I don't drink and I don't party' because I do but then there's so many people that will come here and say to you 'I don't do this, … pic.twitter.com/TffjHUdcLO — Football Tweet (@Football__Tweet) June 21, 2023

Позже хавбек умудрился вляпаться в еще одну неприятную историю, когда папарацци поймали его пьяным на Ибице.

Jack Grealish had to be held up by Kyle Walker as he left their hotel in Ibiza on Monday morning, before being offered a wheelchair by staff at the airport.



Splash, @SunSport pic.twitter.com/Sd2yM1Zk1d — City Xtra (@City_Xtra) June 12, 2023

Потому никто не удивился новости о том, что футболист решил построить бар в своем роскошном особняке почти за 8 миллионов долларов.

Удивляться пришлось позже, ведь в этом баре подавать будут полезные шоты из ростков пшеницы и смузи со спирулиной.

Очевидно, это скорее для невесты спортсмена Саши Этвудд, которая любит тренироваться дома и следит за своим питанием.

Ну а Джек, похоже, все-таки умеет держать свои слабости под контролем и выпускать их наружу только в моменты, когда они не вредят делу.