Красотка дня. Прелестная девушка одного из лидером молодежной сборной Украины. ФОТО

Дмитрий Крыськив пропустил вчерашний матч против сборной Испании из-за перебора карточек.

Возможно, именно его отсуствие повляло на игру, в которой команда Руслана Ротаня проиграла 1:5.

Футболист точно крайне расстроен результатом и хотел бы помочь товарищам.

А вот кто наслаждался проведенным в Бухаресте временам, так это вторая половинка игрока.

Карина делилась с поклонниками в соцсетях яркими кадрами из румынской столицы и радовала своей красотой на стадионе.