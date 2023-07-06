Красотка дня. Прелестная девушка одного из лидером молодежной сборной Украины. ФОТО
Вчера ее бойфренда очень не хватало
instagram.com/karisha_angelovskaya_
Дмитрий Крыськив пропустил вчерашний матч против сборной Испании из-за перебора карточек.
Возможно, именно его отсуствие повляло на игру, в которой команда Руслана Ротаня проиграла 1:5.
Футболист точно крайне расстроен результатом и хотел бы помочь товарищам.
А вот кто наслаждался проведенным в Бухаресте временам, так это вторая половинка игрока.
Карина делилась с поклонниками в соцсетях яркими кадрами из румынской столицы и радовала своей красотой на стадионе.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2023 в 10:57
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