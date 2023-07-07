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Красотка дня. Невероятная жена Лео Месси восхищает яркими кадрами в бикини. ФОТО

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Футболист с семьей на отдыхе

Красотка дня. Невероятная жена Лео Месси восхищает яркими кадрами в бикини. ФОТО

instagram.com/antonelaroccuzzo

UA-Футбол
Новина українською

Лео Месси потряс футбольную общественность, решив покинуть Европу и присоединиться к команде МЛС "Интер Майами".

Впрочем, дебюта легенды нужно подождать.

Пока аргентинец находится на заслуженном отдыхе после тяжелого сезона.

Красотка дня. Невероятная жена Лео Месси восхищает яркими кадрами в бикини. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/antonelaroccuzzo

Вместе с ним, конечно же, и его жена Антонела.

Красотка опубликовала яркое фото в купальнике, которое моментально собрало тысячи восторженных отзывов.

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В статье: Лионель Месси вТренде Антонелла Роккуццо
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