Красотка дня. Невероятная жена Лео Месси восхищает яркими кадрами в бикини. ФОТО
Футболист с семьей на отдыхе
instagram.com/antonelaroccuzzo
Лео Месси потряс футбольную общественность, решив покинуть Европу и присоединиться к команде МЛС "Интер Майами".
Впрочем, дебюта легенды нужно подождать.
Пока аргентинец находится на заслуженном отдыхе после тяжелого сезона.
ФОТО: instagram.com/antonelaroccuzzo
Вместе с ним, конечно же, и его жена Антонела.
Красотка опубликовала яркое фото в купальнике, которое моментально собрало тысячи восторженных отзывов.
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