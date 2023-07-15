С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
Красота!
Getty Images / Global Images Ukraine
Элина Свитолина просто взорвала Уимблдон, сенсационно дойдя до полуфинала.
Украинка доказала, что она до сих пор остается ТОП-теннисисткой и заслужила на отдых.
Конечно же, спортсменка первым делом обратилась к главному человеку в своей жизни - своей дочери Скай.
Девушка показала в своих соцсетях, как отдыхает в бассейне с дочерью и собакой.
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