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С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО

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Красота!

С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина просто взорвала Уимблдон, сенсационно дойдя до полуфинала.

Украинка доказала, что она до сих пор остается ТОП-теннисисткой и заслужила на отдых.

Конечно же, спортсменка первым делом обратилась к главному человеку в своей жизни - своей дочери Скай.

Девушка показала в своих соцсетях, как отдыхает в бассейне с дочерью и собакой.

С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО - изображение 1
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