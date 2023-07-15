С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО

Элина Свитолина просто взорвала Уимблдон, сенсационно дойдя до полуфинала.

Украинка доказала, что она до сих пор остается ТОП-теннисисткой и заслужила на отдых.

Конечно же, спортсменка первым делом обратилась к главному человеку в своей жизни - своей дочери Скай.

Девушка показала в своих соцсетях, как отдыхает в бассейне с дочерью и собакой.