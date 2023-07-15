Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
Настоящая опора игрока
instagram.com/candy.rae.fleur
Дєйли Блинд может немало рассказать о своей удивительной карьере своим детям.
"Аякс", "Манчестер Юнайтед", снова "Аякс", проблемы с сердцем, установка кардиостимулятора, героическое возвращение на поле и переход в "Баварию" зимой 2023-го.
Теперь футболист, на счету которого более ста матчей в составе сборной Нидерландов, станет товарищем Виктора Цыганкова в "Жироне".
Вместе с игроком в Испанию перебирается и его жена Кэнди-рей.
Девушка была со спортсменом во время всех его взлетов и падений.
Сегодня знакомимся с красоткой поближе.
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