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Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО

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Настоящая опора игрока

Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО

instagram.com/candy.rae.fleur

UA-Футбол
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Дєйли Блинд может немало рассказать о своей удивительной карьере своим детям.

"Аякс", "Манчестер Юнайтед", снова "Аякс", проблемы с сердцем, установка кардиостимулятора, героическое возвращение на поле и переход в "Баварию" зимой 2023-го.

Теперь футболист, на счету которого более ста матчей в составе сборной Нидерландов, станет товарищем Виктора Цыганкова в "Жироне".

Вместе с игроком в Испанию перебирается и его жена Кэнди-рей.

Девушка была со спортсменом во время всех его взлетов и падений.

Сегодня знакомимся с красоткой поближе.

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В статье: Дэйли Блинд Жирона вТренде
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