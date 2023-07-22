Звезда НБА ЛеБрон Джеймс посетил дебютный матч Месси и тепло поздравил Лео с успехом. ВИДЕО

Фанаты дождались дебюта Лео Месси в "Интере Майами".

Причем дебют получился фантастический - сразу же победный гол со штрафного в дополнительное время с "Крус Асулем".

Очевидно, такое событие привлекло внимание не только рядовых фанатов, но и знаменитостей.

Звезда НБА ЛеБрон Джеймс также посетил игру и даже тепло поздравил Лео с успешным дебютом.