Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Еще одним футбольным холостяком меньше
instagram.com/mikola_16
Еще одним завидным холостяком украинского футбола вскоре станет меньше.
Защитник "
Теперь ждем свадьбы, совет да любовь!
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