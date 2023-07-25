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Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

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Еще одним футбольным холостяком меньше

Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

instagram.com/mikola_16

Новина українською

Еще одним завидным холостяком украинского футбола вскоре станет меньше.

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко во время отдыха в Манчестер сделал предложение своей девушке, Виктории. Та ответила согласием.

Теперь ждем свадьбы, совет да любовь!

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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