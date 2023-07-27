Звездная пара обладателей Оскара встретилась с Левандовски и другими игроками Барселоны. ФОТО

Сегодня ночью "Барселона" и "Арсенал" устроили масштабную разборку в США, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу "канониров".

Впрочем, в лагере испанской команды особо никто не расстраивается.

Тем более, когда в гости заглядывают настоящие звезды Голливуда.

Испанская пара обладателей "Оскара" Хавьер Бардем и Пенелопа Круз уже давно живут в США и не могли пропустить такую возможность.

Любопытно то, что Бардем является болельщиком "Барселоны", тогда как Пенелопа - ярая фанатка "Реала".

Как бы там ни было, симпатии к "сливочным" не помешали актрисе наслаждаться компанией Роберта Левандовски и других "блаугранас".