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Звездная пара обладателей Оскара встретилась с Левандовски и другими игроками Барселоны. ФОТО

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(1 голосов)

Барса продолжает турне по США

Звездная пара обладателей Оскара встретилась с Левандовски и другими игроками Барселоны. ФОТО

Twitter FC Barcelona

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня ночью "Барселона" и "Арсенал" устроили масштабную разборку в США, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу "канониров".

Впрочем, в лагере испанской команды особо никто не расстраивается.

Тем более, когда в гости заглядывают настоящие звезды Голливуда.

Испанская пара обладателей "Оскара" Хавьер Бардем и Пенелопа Круз уже давно живут в США и не могли пропустить такую возможность.

Любопытно то, что Бардем является болельщиком "Барселоны", тогда как Пенелопа - ярая фанатка "Реала".

Как бы там ни было, симпатии к "сливочным" не помешали актрисе наслаждаться компанией Роберта Левандовски и других "блаугранас".

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В статье: Роберт Левандовский Барселона вТренде
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 17:06
Витёк блъ, оставь мою авку в покое!
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0
Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 17:00
Ды, как Пенелопа сиськами к Роберту прижалась, шо у поляка аж встал...
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+1
0
Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 16:56
Бардем правильный мужик.
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+1
0

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