Звездная пара обладателей Оскара встретилась с Левандовски и другими игроками Барселоны. ФОТО
Барса продолжает турне по США
Twitter FC Barcelona
Сегодня ночью "Барселона" и "Арсенал" устроили масштабную разборку в США, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу "канониров".
Впрочем, в лагере испанской команды особо никто не расстраивается.
Тем более, когда в гости заглядывают настоящие звезды Голливуда.
Испанская пара обладателей "Оскара" Хавьер Бардем и Пенелопа Круз уже давно живут в США и не могли пропустить такую возможность.
Любопытно то, что Бардем является болельщиком "Барселоны", тогда как Пенелопа - ярая фанатка "Реала".
Как бы там ни было, симпатии к "сливочным" не помешали актрисе наслаждаться компанией Роберта Левандовски и других "блаугранас".
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