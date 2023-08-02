Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
Пополнение в семье
instagram.com/v.lada_sedan
У Александр Зинченко и Влады Седан пополнение в семье.
У пары родился второй ребенок, девочка, о чем игрок "
"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 02.08.2023", - написал Алекс, добавив несколько фото.
Напомним, что у пары уже есть один ребёнок – дочка Ева.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
- Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
- В МИД Польши заявили, что отношения Варшавы с Киевом "в последнее время не самые лучшие". Зеленский отреагировал
- Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oohhmee (Винница)
03.08.2023 в 00:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн