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Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО

Новости
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(1 голосов)

Пополнение в семье

Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО

instagram.com/v.lada_sedan

Новина українською

У Александр Зинченко и Влады Седан пополнение в семье.

У пары родился второй ребенок, девочка, о чем игрок "Арсенала" сообщил в соцсетях.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 02.08.2023", - написал Алекс, добавив несколько фото.

Напомним, что у пары уже есть один ребёнок – дочка Ева.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Влада Седан
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Комментарии (1)
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Oohhmee (Винница)
03.08.2023 в 00:50
У кого, кого..чети?
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