Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО

У Александр Зинченко и Влады Седан пополнение в семье.

У пары родился второй ребенок, девочка, о чем игрок " Арсенала " сообщил в соцсетях.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 02.08.2023", - написал Алекс, добавив несколько фото.

Напомним, что у пары уже есть один ребёнок – дочка Ева.