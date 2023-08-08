Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Решил сосредоточиться на футболе?
instagram.com/edermilitao
Эдер Милитао продолжает подготовку к новому сезону в составе "Реала".
Однако, несмотря на плотный график перелетов, тренировок и матчей, футболист находит время решать вопросы в личной жизни.
Как сообщает издание Choquei, игрок завершил отношения с тик-ток блогером Кассией Лоуренсо.
AGORA: O namoro de Éder Militão e Cássia Lourenço chega ao fim. pic.twitter.com/zQ9u1KWy81— CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023
Молодые люди удалили все общие фото и упоминания друг о друге.
Примечательно, что пара начала встречаться только весной этого года.
До этого спортсмен долгое время был в отношениях с другой звездой соцсетей (почти 5 миллионов фолловеров в инстаграме) Каролин Лиме.
От последней у Эдера есть дочь.
Возможно, именно на футболе и воспитании дочери и решил сосредоточиться футболист?
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