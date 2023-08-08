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Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО

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Решил сосредоточиться на футболе?

Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО

instagram.com/edermilitao

UA-Футбол
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Эдер Милитао продолжает подготовку к новому сезону в составе "Реала".

Однако, несмотря на плотный график перелетов, тренировок и матчей, футболист находит время решать вопросы в личной жизни.

Как сообщает издание Choquei, игрок завершил отношения с тик-ток блогером Кассией Лоуренсо.

Молодые люди удалили все общие фото и упоминания друг о друге.

Примечательно, что пара начала встречаться только весной этого года.

До этого спортсмен долгое время был в отношениях с другой звездой соцсетей (почти 5 миллионов фолловеров в инстаграме) Каролин Лиме.

От последней у Эдера есть дочь.

Возможно, именно на футболе и воспитании дочери и решил сосредоточиться футболист?

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В статье: Реал (Мадрид) вТренде Эдер Милитао
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