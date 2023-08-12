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Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО

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Футболист готовится покинуть клуб

Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО

instagram.com/hziyech

UA-Футбол
Новина українською

Хаким Зиеш пока остается одноклубником Михаила Мудрика в "Челси".

Все лето слухи связывали футболиста с клубами из Саудовской Аравии.

Но сейчас вингер все еще игрок "синих", на которого в клубе не особо рассчитывают.

Пока его товарищи готовятся к старту сезона, Хаким попал в неприятную ситуацию.

Его шикарный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов попал в ДТП в Амстердаме.

Машина столкнулась с другим авто и вылетела на велосипедную дорожку.

Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО - изображение 1

Пока нет точных подтверждений, что за рулем был именно Зиеш, но сообщается, что водитель взят под стражу.

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В статье: Хаким Зиеш вТренде Челси
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