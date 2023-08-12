Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Футболист готовится покинуть клуб
instagram.com/hziyech
Хаким Зиеш пока остается одноклубником Михаила Мудрика в "Челси".
Все лето слухи связывали футболиста с клубами из Саудовской Аравии.
Но сейчас вингер все еще игрок "синих", на которого в клубе не особо рассчитывают.
Пока его товарищи готовятся к старту сезона, Хаким попал в неприятную ситуацию.
Его шикарный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов попал в ДТП в Амстердаме.
Машина столкнулась с другим авто и вылетела на велосипедную дорожку.
Пока нет точных подтверждений, что за рулем был именно Зиеш, но сообщается, что водитель взят под стражу.
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