Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
Снова в форме
instagram.com/zinchenko
Буквально неделю назад Александр и Влада Зинченко поделились радостной новостью о рождении второго ребенка.
Влада уже вернулась домой и даже похвасталась идеальной талией.
"Влезла в джины через неделю", - написала украинская красотка в своих соцсетях.
Для полного счастья не хватает только возвращения Александра в состав "Арсенала".
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2023 в 17:18
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Грязный Гаррик (C)
12.08.2023 в 17:07
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Не люблю футбол (Хорол)
12.08.2023 в 16:16
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