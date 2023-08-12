Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО

Буквально неделю назад Александр и Влада Зинченко поделились радостной новостью о рождении второго ребенка.

Влада уже вернулась домой и даже похвасталась идеальной талией.

"Влезла в джины через неделю", - написала украинская красотка в своих соцсетях.

Для полного счастья не хватает только возвращения Александра в состав "Арсенала".