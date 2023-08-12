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Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО

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(1 голосов)

Снова в форме

Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО

instagram.com/zinchenko

UA-Футбол
Новина українською

Буквально неделю назад Александр и Влада Зинченко поделились радостной новостью о рождении второго ребенка.

Влада уже вернулась домой и даже похвасталась идеальной талией.

"Влезла в джины через неделю", - написала украинская красотка в своих соцсетях.

Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО - изображение 1

Для полного счастья не хватает только возвращения Александра в состав "Арсенала".

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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2023 в 17:18
так это джинсы Зины
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0
0
Грязный Гаррик (C)
12.08.2023 в 17:07
Вот у людей проблемы - «влізти в джінси»...на украинские зарплаты поживешь будет в «джінси» с 5-го класса влезать
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0
-1
Не люблю футбол (Хорол)
12.08.2023 в 16:16
Ну для чого нам ця інфа?
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0
0

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