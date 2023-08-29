Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО

Вчера "Атлетико" не оставил камня на камне от "Райо", разгромив соперника со счетом 7:0.

Два гола на счету Альваро Мораты, который снова бодро стартует в чемпионате - три гола в трех матчах.

Во время всех взлетов и падений форварда рядом с ним была его жена Алиса.

Сегодня знакомимся с роскошной звездой соцсетей (более трех миллионов подписчиков в инстаграме).