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Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО

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Зашкаливающий уровень красоты

Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО

instagram.com/alicecampello

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Атлетико" не оставил камня на камне от "Райо", разгромив соперника со счетом 7:0.

Два гола на счету Альваро Мораты, который снова бодро стартует в чемпионате - три гола в трех матчах.

Во время всех взлетов и падений форварда рядом с ним была его жена Алиса.

Сегодня знакомимся с роскошной звездой соцсетей (более трех миллионов подписчиков в инстаграме).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората вТренде
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