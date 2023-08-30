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Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО

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Сложно оторвать взгляд

Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО

instagram.com/goicoechea

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом Марк Бартра вернулся в Испанию и пока только готовится к своему второму дебюту за "Бетис" (ранее он уже выступал за "зеленых").

А вот кто уже взрывает испанские соцсети - так это девушка бывшего футболиста "Барселоны".

Эффектная модель Джессика имеет немалую армию поклонников (почти 2 миллиона только в инстаграме), которых балует яркими фото.

Неудивительно, что каждая публикация красотки с идеальной фигурой вызывает бурю восторга у фанатов.

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В статье: Марк Бартра вТренде
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