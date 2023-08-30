Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО

Этим летом Марк Бартра вернулся в Испанию и пока только готовится к своему второму дебюту за "Бетис" (ранее он уже выступал за "зеленых").

А вот кто уже взрывает испанские соцсети - так это девушка бывшего футболиста "Барселоны".

Эффектная модель Джессика имеет немалую армию поклонников (почти 2 миллиона только в инстаграме), которых балует яркими фото.

Неудивительно, что каждая публикация красотки с идеальной фигурой вызывает бурю восторга у фанатов.