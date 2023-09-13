Фантастическое перевоплощение Эдуарду Камавинги из худого подростка в машину из мышц. ФОТО
Мадрид меняет людей
instagram.com/camavinga
Эдуарду Камавинга - один из ярчайших талантов мирового футбола.
В свои 20 лет на его счету уже более сотни матчей за мадридский "Реал" и регулярные выступления в составе сборной Франции.
Однако многих поражает не только его игровой прогресс, но и физические трансформации футболиста.
Современный футбол накладывает все большие требования к кондициям игроков.
18-летний Камавинга приехал в Мадрид худощавым подростком и был в шоке от нагрузок.
"На моей первой тренировке мне было плохо физически. Думаю, меня чуть не вырвало", - вспоминает спортсмен.
Но главное - сделать правильные выводы.
"Сейчас у меня есть тренер по физподготовке и я гораздо больше играю, потому мы меняем наши тренировки.
Мы работаем и над физической составляющей, и над аспектами игрового интеллекта", - делится секретом француз.
Камавинга стал заметно сильнее и это прямо пропорционально отразилось на его игровом времени.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай - ранее похожие трансформации наблюдали у Винисиуса Жуниора.
Бразилец также был вынужден стать гораздо сильнее физически - и сразу же совершил рывок в карьере.
Хочется верить, что и для Камавинги это только начало.
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