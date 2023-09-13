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Фантастическое перевоплощение Эдуарду Камавинги из худого подростка в машину из мышц. ФОТО

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Мадрид меняет людей

Фантастическое перевоплощение Эдуарду Камавинги из худого подростка в машину из мышц. ФОТО

instagram.com/camavinga

UA-Футбол
Новина українською

Эдуарду Камавинга - один из ярчайших талантов мирового футбола.

В свои 20 лет на его счету уже более сотни матчей за мадридский "Реал" и регулярные выступления в составе сборной Франции.

Однако многих поражает не только его игровой прогресс, но и физические трансформации футболиста.

Современный футбол накладывает все большие требования к кондициям игроков.

18-летний Камавинга приехал в Мадрид худощавым подростком и был в шоке от нагрузок.

Фантастическое перевоплощение Эдуарду Камавинги из худого подростка в машину из мышц. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/camavinga

"На моей первой тренировке мне было плохо физически. Думаю, меня чуть не вырвало", - вспоминает спортсмен.

Но главное - сделать правильные выводы.

"Сейчас у меня есть тренер по физподготовке и я гораздо больше играю, потому мы меняем наши тренировки.

Мы работаем и над физической составляющей, и над аспектами игрового интеллекта", - делится секретом француз.

Камавинга стал заметно сильнее и это прямо пропорционально отразилось на его игровом времени.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай - ранее похожие трансформации наблюдали у Винисиуса Жуниора.

Бразилец также был вынужден стать гораздо сильнее физически - и сразу же совершил рывок в карьере.

Хочется верить, что и для Камавинги это только начало.

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В статье: Реал (Мадрид) вТренде Эдуарду Камавинга
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