Атланта троллит Месси после победы над Майами пока сам Лео отдыхает на матче сына. ВИДЕО

Невероятная серия без поражений "Интера Майами" прервалась аккурат с травмой Лионеля Месси.

Аргентинец пропускал матч с "Атлантой" из-за небольшого повреждения, а его команда проиграла 2:5.

После матча сеть облетело фото из инстаграма футболиста, на котором изображен заказанная им пицца.

Многие удивились тому, что пицца была без соуса и сыра, а состояла фактически только из помидоров и оливок.

"Атланта" не упустила повода уколость звезду - в их соцсетях появилось аналогичное фото, на котором помидоры были выложены в виде буквы L, что символизирует поражение.

Atlanta United trolled Messi by turning the toppings on the pizza that he posted on Friday night into an L after defeating Inter Miami pic.twitter.com/xRTFvZld2g