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Атланта троллит Месси после победы над Майами пока сам Лео отдыхает на матче сына. ВИДЕО

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Аргентинец получил повреждение

Атланта троллит Месси после победы над Майами пока сам Лео отдыхает на матче сына. ВИДЕО

фото - FC Inter Miami

UA-Футбол
Новина українською

Невероятная серия без поражений "Интера Майами" прервалась аккурат с травмой Лионеля Месси.

Аргентинец пропускал матч с "Атлантой" из-за небольшого повреждения, а его команда проиграла 2:5.

После матча сеть облетело фото из инстаграма футболиста, на котором изображен заказанная им пицца.

Многие удивились тому, что пицца была без соуса и сыра, а состояла фактически только из помидоров и оливок.

"Атланта" не упустила повода уколость звезду - в их соцсетях появилось аналогичное фото, на котором помидоры были выложены в виде буквы L, что символизирует поражение.

Впрочем, далеко не факт, что сам Лео видел все эти шутки.

Пользуясь случаем, игрок решил провести время с семьей и наблюдал за игрой сына Тьяго в академии "Интера".

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В статье: Лионель Месси МЛС вТренде
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