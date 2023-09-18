Атланта троллит Месси после победы над Майами пока сам Лео отдыхает на матче сына. ВИДЕО
Аргентинец получил повреждение
фото - FC Inter Miami
Невероятная серия без поражений "Интера Майами" прервалась аккурат с травмой Лионеля Месси.
Аргентинец пропускал матч с "Атлантой" из-за небольшого повреждения, а его команда проиграла 2:5.
После матча сеть облетело фото из инстаграма футболиста, на котором изображен заказанная им пицца.
Многие удивились тому, что пицца была без соуса и сыра, а состояла фактически только из помидоров и оливок.
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"Атланта" не упустила повода уколость звезду - в их соцсетях появилось аналогичное фото, на котором помидоры были выложены в виде буквы L, что символизирует поражение.
Atlanta United trolled Messi by turning the toppings on the pizza that he posted on Friday night into an L after defeating Inter Miami pic.twitter.com/xRTFvZld2g— ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2023
Впрочем, далеко не факт, что сам Лео видел все эти шутки.
Пользуясь случаем, игрок решил провести время с семьей и наблюдал за игрой сына Тьяго в академии "Интера".
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