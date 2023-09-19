Красотка дня. Соблазнительная жена бывшей звезды ПСЖ, которая готовится к жизни в Катаре. ФОТО
В Катаре будет нелегко
instagram.com/jessicaaidi
Марко Верратти много лет отдал ПСЖ, но буквально несколько дней назад футболист официально перебрался в катарский "Аль-Араби".
Вместе с футболистом на новое место жительства перебирается и его роскошная жена Джессика.
Эффектная модель точно не в восторге от перспективы поменять Париж на Доху.
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Сразу же вспоминается чемпионат мира и борьба местных властей с хорватской моделью Иваной Кнолл из-за ее откровенных образов.
Впрочем, вряд ли Джессика планирет гулять по улицами в купальнике.
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