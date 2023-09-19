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Красотка дня. Соблазнительная жена бывшей звезды ПСЖ, которая готовится к жизни в Катаре. ФОТО

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В Катаре будет нелегко

Красотка дня. Соблазнительная жена бывшей звезды ПСЖ, которая готовится к жизни в Катаре. ФОТО

instagram.com/jessicaaidi

UA-Футбол
Новина українською

Марко Верратти много лет отдал ПСЖ, но буквально несколько дней назад футболист официально перебрался в катарский "Аль-Араби".

Вместе с футболистом на новое место жительства перебирается и его роскошная жена Джессика.

Эффектная модель точно не в восторге от перспективы поменять Париж на Доху.

Сразу же вспоминается чемпионат мира и борьба местных властей с хорватской моделью Иваной Кнолл из-за ее откровенных образов.

Впрочем, вряд ли Джессика планирет гулять по улицами в купальнике.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен вТренде
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