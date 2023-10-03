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Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Идиллия

Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО

instagram.com/zinchenko

UA-Футбол
Новина українською

На выходных Александр Зинченко помог "Арсеналу" вынести "Борнмут" с Ильей Забарным 4:0, а уже сегодня должен выйти на матч против "Ланса" в Лиге чемпионов.

Время между матчами, которого профессиональным футболистам всегда не хватает, Александр посвятил семье.

Вместе с женой Владой и двумя детьми игрок прогулялся по Лондону.

Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО - изображение 1Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО - изображение 2
ФОТО: инстаграм Александра и Влади Зинченко
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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.10.2023 в 13:48
Де друга дитина? На фото нема. Загубили?
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 13:22
Очень хорошо людям в Украине видеть как парень гуляется по улицам Лондона.
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+1
-2
Trztrqtr (Украина)
03.10.2023 в 13:36
Вы так говорите как будто в Украине люди не гуляют по улицам.
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+2
-1

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