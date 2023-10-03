Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО

На выходных Александр Зинченко помог "Арсеналу" вынести "Борнмут" с Ильей Забарным 4:0, а уже сегодня должен выйти на матч против "Ланса" в Лиге чемпионов.

Время между матчами, которого профессиональным футболистам всегда не хватает, Александр посвятил семье.

Вместе с женой Владой и двумя детьми игрок прогулялся по Лондону.

ФОТО: инстаграм Александра и Влади Зинченко