Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Идиллия
instagram.com/zinchenko
На выходных Александр Зинченко помог "Арсеналу" вынести "Борнмут" с Ильей Забарным 4:0, а уже сегодня должен выйти на матч против "Ланса" в Лиге чемпионов.
Время между матчами, которого профессиональным футболистам всегда не хватает, Александр посвятил семье.
Вместе с женой Владой и двумя детьми игрок прогулялся по Лондону.
ФОТО: инстаграм Александра и Влади Зинченко
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Почеттино назвал сроки восстановления Мудрика и похвалил его за гол
- Мяч Мудрика и не только. Фулхэм - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Символическое возвращение. Ланс – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.10.23
Новости по теме
- 14:29 Lifestyle Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО
- 14:44 Lifestyle Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- 15:44 Lifestyle Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.10.2023 в 13:48
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 13:22
Ответить
+1
-2
Trztrqtr (Украина)
03.10.2023 в 13:36
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн