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Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО

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Вчера ее муж остановил Динамо

Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО

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UA-Футбол
Новина українською

Сергей Чоботенко вчера отыграл полный матч и приложил ногу к сенсационной победе "Полесья" над "Динамо".

Уже достаточно опытный защитник является железным основным в команде, которая отличается хорошей обороной.

А надежным тылом самого игрока обороны является его семья - жена и сын.

Сегодня знакомимся ближе со эффектной второй половинкой спортсмена Кариной.

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В статье: Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко вТренде
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