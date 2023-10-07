Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО

Сергей Чоботенко вчера отыграл полный матч и приложил ногу к сенсационной победе "Полесья" над "Динамо".

Уже достаточно опытный защитник является железным основным в команде, которая отличается хорошей обороной.

А надежным тылом самого игрока обороны является его семья - жена и сын.

Сегодня знакомимся ближе со эффектной второй половинкой спортсмена Кариной.