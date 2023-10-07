Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
Вчера ее муж остановил Динамо
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Сергей Чоботенко вчера отыграл полный матч и приложил ногу к сенсационной победе "Полесья" над "Динамо".
Уже достаточно опытный защитник является железным основным в команде, которая отличается хорошей обороной.
А надежным тылом самого игрока обороны является его семья - жена и сын.
Сегодня знакомимся ближе со эффектной второй половинкой спортсмена Кариной.
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