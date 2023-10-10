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Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО

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Легенда

Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на смазанный конец карьери, Еден Азар по праву может считаться одним из лучших футболистов своего поколения.

Не удивительно, что много бывших партнеров и современных звезд футбола отрегаировали на решение бельгийца повесить бутсы на гвоздь.

Одним из первых отреагировал Виллиан, с которым они когда-то разрывали фланги соперников "Челси".

Компанию им составлял Педро, который также не остался в стороне.

Оскар уже давно отдыхает в Китае, но и до него дошли свежые новости.

Килиан Мбаппе не мог пройти мимо такого события.

Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО - изображение 1

Ну и куда же без Михаила Мудрика, который сейчас буквально призван заменить Азара на левом фланге "синих".

Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО - изображение 2
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В статье: Эден Азар Килиан Мбаппе вТренде Михаил Мудрик
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