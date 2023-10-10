Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО
Легенда
Несмотря на смазанный конец карьери, Еден Азар по праву может считаться одним из лучших футболистов своего поколения.
Не удивительно, что много бывших партнеров и современных звезд футбола отрегаировали на решение бельгийца повесить бутсы на гвоздь.
Одним из первых отреагировал Виллиан, с которым они когда-то разрывали фланги соперников "Челси".
Компанию им составлял Педро, который также не остался в стороне.
Оскар уже давно отдыхает в Китае, но и до него дошли свежые новости.
Килиан Мбаппе не мог пройти мимо такого события.
Ну и куда же без Михаила Мудрика, который сейчас буквально призван заменить Азара на левом фланге "синих".
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