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Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО

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Футболист только стал больше забивать

Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО

instagram.com/lailahasanovic

UA-Футбол
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Йонас Винд сейчас разрывает Бундеслигу.

На счету форварда "Вольфсбурга" семь голов в семи матчах.

Похоже, спортивной злости форварда сборной Дании способствовала и личная драма.

Еще на чемпионат мира в Катар вместа с футболистом летела его девушка - яркая модель Лайла Хасанович.

Однако, летом интернет взровался слухами о том, что красотка теперь с другой звездой спорта - автогонщиком Миком Шумахером.

Позже сын легендарного Михаэля и скандинавская манекенщица раскрыли карты общими фото в соцсетях.

Видимо, футболист решил доказать уже бывшей подруге, что она потеряла.

Впрочем, и сам игрок также потерял немало.

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В статье: Бундеслига вТренде Мик Шумахер Йонас Винд
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