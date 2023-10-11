Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Футболист только стал больше забивать
instagram.com/lailahasanovic
Йонас Винд сейчас разрывает Бундеслигу.
На счету форварда "Вольфсбурга" семь голов в семи матчах.
Похоже, спортивной злости форварда сборной Дании способствовала и личная драма.
Еще на чемпионат мира в Катар вместа с футболистом летела его девушка - яркая модель Лайла Хасанович.
Однако, летом интернет взровался слухами о том, что красотка теперь с другой звездой спорта - автогонщиком Миком Шумахером.
Позже сын легендарного Михаэля и скандинавская манекенщица раскрыли карты общими фото в соцсетях.
Видимо, футболист решил доказать уже бывшей подруге, что она потеряла.
Впрочем, и сам игрок также потерял немало.
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