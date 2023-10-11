Старые знакомые. Роналдиньо и Бекхэм встретились на Гран-при Катара. ФОТО

В данный момент в Дохе проходит Гран-При Катара Формулы 1.

Такое мероприятие привлекает многих известных личностей из разных сфер.

В том числе не могли пройти мимо такие легенды футбола, как Роналдиньо и Дэвид Бекхэм.

Когда-то они были соперниками на футбольном поле в составе "Реала" и "Барселоны", а также в разное время оказались причастны к ПСЖ.

Сейчас же оба наслаждаются пенсией и развлекают себя вот такими путешествиями.