Старые знакомые. Роналдиньо и Бекхэм встретились на Гран-при Катара. ФОТО
Бывших футболистов многое объединяет
instagram.com/ronaldinho
В данный момент в Дохе проходит Гран-При Катара Формулы 1.
Такое мероприятие привлекает многих известных личностей из разных сфер.
В том числе не могли пройти мимо такие легенды футбола, как Роналдиньо и Дэвид Бекхэм.
Когда-то они были соперниками на футбольном поле в составе "Реала" и "Барселоны", а также в разное время оказались причастны к ПСЖ.
Сейчас же оба наслаждаются пенсией и развлекают себя вот такими путешествиями.
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