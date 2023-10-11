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Старые знакомые. Роналдиньо и Бекхэм встретились на Гран-при Катара. ФОТО

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Бывших футболистов многое объединяет

Старые знакомые. Роналдиньо и Бекхэм встретились на Гран-при Катара. ФОТО

instagram.com/ronaldinho

UA-Футбол
Новина українською

В данный момент в Дохе проходит Гран-При Катара Формулы 1.

Такое мероприятие привлекает многих известных личностей из разных сфер.

В том числе не могли пройти мимо такие легенды футбола, как Роналдиньо и Дэвид Бекхэм.

Когда-то они были соперниками на футбольном поле в составе "Реала" и "Барселоны", а также в разное время оказались причастны к ПСЖ.

Сейчас же оба наслаждаются пенсией и развлекают себя вот такими путешествиями.

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В статье: Дэвид Бекхэм Роналдиньо вТренде
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