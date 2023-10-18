Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
Этот титул с красоткой надолго
instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн - футболистка "Астон Виллы" и сборной Швейцарии.
А еще обладательница неофициального титула "самой сексуальной футболистки планеты".
Сама спортсменка не в восторге от такого статуса, но при этом не забывает баловать фанатов яркими фото в соцсетях.
Не так давно красотка опубликовала ряд фото в розовом купальнике - и тут же собрала мешок восторженных отзывов.
Спорить сложно - Алиша действительно в отличной форме, как и подобает профессиональной спортсменке.
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