Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО

Рубен Диаш уже достаточно давно в Англии и уже начинает обустраивать не только футбольную, но и личную жизнь.

Все английские СМИ облетела новость о новом романе футболиста со звездой реалити-шоу "Осторв любви" Арабеллой Чи.

Пара не объявляла официально о своих отношениях, но соцсети их выдали.

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Поклонники заметили, что молодые люди в одно время были в Париже и даже опубликовали практически одинаковые фото.

Если присмотреться, по расположению людей можно понять, что фото были сделаны с разницей в пару секунд.

ФОТО: инстаграм-страницы Диаша и Чи

Последние известные отношения Диаша - с певицей Эйприл Айви - закончились в 2021-м году.

Причем сообщается, что причиной стала разница в темпераментах: девушка была слишком взрывной и веселой, тогда как футболист - скрытным и сдержанным.

Будет ли ему легче с эффектной моделью и звездой реалити-шоу - люди уже задаются вопросами.