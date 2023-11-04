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Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО

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Пара пока не объявляет об отношениях

Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО

instagram.com/arabellachi

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Рубен Диаш уже достаточно давно в Англии и уже начинает обустраивать не только футбольную, но и личную жизнь.

Все английские СМИ облетела новость о новом романе футболиста со звездой реалити-шоу "Осторв любви" Арабеллой Чи.

Пара не объявляла официально о своих отношениях, но соцсети их выдали.

Поклонники заметили, что молодые люди в одно время были в Париже и даже опубликовали практически одинаковые фото.

Если присмотреться, по расположению людей можно понять, что фото были сделаны с разницей в пару секунд.

Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО - изображение 1Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО - изображение 2
ФОТО: инстаграм-страницы Диаша и Чи

Последние известные отношения Диаша - с певицей Эйприл Айви - закончились в 2021-м году.

Причем сообщается, что причиной стала разница в темпераментах: девушка была слишком взрывной и веселой, тогда как футболист - скрытным и сдержанным.

Будет ли ему легче с эффектной моделью и звездой реалити-шоу - люди уже задаются вопросами.

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